Алиев сделал болезненное для Путина заявление о сверхдержавах 1 4.10.2026, 11:30

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Ильхам Алиев

Россия — третий лишний.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с заявлением на тему геополитики, которое вряд ли понравится Кремлю. Азербайджанский лидер отказался считать Россию сверхдержавой, заявив, что в мире есть только две страны с таким статусом – США и Китай.

Соответствующее заявление глава Азербайджана сделал на съезде правящей азербайджанской партии «Ени Азербайджан».

«Это две сверхдержавы мира, третьей нет», – сказал азербайджанский лидер.

По словам Алиева, Баку имеет стратегическое партнерство как с Вашингтоном, так и с Пекином. Так, с китайской стороной Азербайджан подписал декларацию о всестороннем стратегическом партнерстве, а с Соединенными штатами была подписана стратегическая хартия.

Таким образом, президент Азербайджана не внес в перечень сверхдержав Россию, власти которой во главе с диктатором Владимиром Путиным продолжают бредить о восстановлении империи.

Помимо отношений Баку с Вашингтоном и Пекином, Алиев также рассказал о стратегическом партнерстве с десятью государствами, входящими в состав Евросоюза.

Президент добавил, что Азербайджан, несмотря на относительно небольшую численность населения и территорию, пользуется доверием других стран.

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