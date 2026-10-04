Z-полковник Задерей в тревоге: Путин ведет Россию к поражению

Z-полковник Задерей в тревоге: Путин ведет Россию к поражению18
- 4.10.2026, 12:12
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Кремль попал в капкан войны на истощение.
Полковник запаса ВС РФ, Z-патриот Валерий Задерей спрогнозировал поражение России из-за затянувшейся войны и экономической политики Владимира Путина. Громкое заявление он сделал в эфире пропагандиста РФ Павла Иванова, передает Dialog.UA.
Задерей отметил плачевное состояние государственных финансов России, добавив, что россиянам придется в своих карманах ощутить последствия так называемой «СВО».
«В результате этой «специальной военной операции», которая затягивается и начинает изматывать силы, и в результате политики, в том числе финансового блока, правительства и ЦБ он (дефицит в бюджете РФ — ред.) нарастает. Это будут перекладывать на народ, на предпринимателей. Здесь другого ждать не приходится… Это тенденция, это в конце концов приведет к нашему поражению. Победы так не достичь!» — заявил Z-патриот.
Он отметил отсутствие единства в России и то, что россияне в большинстве своем не хотят принимать участия в войне, «остаются в стороне».