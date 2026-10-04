Белорусам рассказали о «сюрпризе» при переходе улицы 22 4.10.2026, 11:59

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Фото: jdwarlick.com

Оказалось, что могут штрафовать не только инспекторы ГАИ.

За переход улицы в неположенном месте пешеходу могут сделать предупреждение или выписать штраф от 1 до 3 базовых величин. Нарушение вправе оформить не только инспекторы ГАИ. Это правило касается сотрудников органов внутренних дел, когда они исполняют свои обязанности, пишет «Ганцавіцкі час».

Кто может оформить нарушение

Нарушение могут оформить инспекторы ГАИ, участковые и сотрудники патрульно-постовой службы. Такие полномочия есть и у других сотрудников органов внутренних дел. Это право закреплено в Кодексе об административных правонарушениях и законе «Об органах внутренних дел».

Когда ограничатся предупреждением

Предупреждением могут ограничиться, если человек впервые перешёл улицу в неположенном месте. Пешеход должен признать вину и согласиться не привлекать его к ответственности. Если нарушение считают более серьёзным, штраф составит от 3 до 5 базовых величин.

Одно из таких обстоятельств — алкогольное опьянение пешехода. В этом случае размер штрафа может быть выше обычного. Конкретный диапазон составляет от 3 до 5 базовых величин.

За отказ тоже могут привлечь

За отказ выполнить законное требование сотрудника органов внутренних дел могут привлечь за неповиновение. Такое требование сотрудник должен предъявлять при исполнении своих обязанностей. Ответственность возможна именно за отказ его выполнить.

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