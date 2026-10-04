В Минске тайно строят комплекс с тиром и бассейном 15 4.10.2026, 11:49

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Секретный объект размещен на 12 гектарах.

На бывших опытных участках Института мелиорации в Минске, на углу улиц Некрасова и Богдановича, за закрытым забором выросли четыре здания засекреченного комплекса. В его главном корпусе есть стрелковый тир, а генеральным проектировщиком, судя по документам, выступил подчиненный Минобороны институт «Военпроект», пишет «Зеркало».

Секретная стройка от «Военпроекта»

Под стройку отвели территории площадью 12,38 гектара по адресу Некрасова, 51С рядом с парком Дружбы народов.

Что там возводят — пока трудно сказать наверняка. Информации об объекте нет в открытом доступе, данные проектировщика скрыты даже в официальных документах. Правда, спрятать их получилось не везде — в итоге журналисты вычислили, что генеральным проектировщиком был институт «Военпроект», находящийся в подчинении Министерства обороны Беларуси.

К стройке явно пытались не привлекать внимания. На портале государственных закупок ее обозначали безликой формулировкой «Объект строительства в г. Минске». А на официальной кадастровой карте выделенный под строительство участок подписан так: «для размещения объектов иного назначения».

Фото: Карты Apple

В договорах для контрагентов прописано, что стройплощадку категорически запрещен допуск любых лиц, которые не являются работниками подрядчика. Отдельно указан запрет на фото- и видеосъемку, демонстрацию элементов здания третьим лицам, а также на передачу планов, чертежей и любой информации о функциональном назначении помещений.

Согласно тендерной документации, финансирование секретной стройки осуществляется за счет средств местного бюджета города Минска, а также собственных средств заказчика.

Фото: Google Earth

В плане — тир, бассейн, парилка

Главное здание комплекса проходит в сметах как «объект М», а в тендерной документации - как «корпус МФК», что можно расшифровать как многофункциональный корпус. Он имеет сложную симметричную конфигурацию, которая в плане напоминает букву Ж.

Корпус имеет полноценный подвальный этаж, три обычных наземных этажа и четвертый технический.

На подземном этаже разместится стрелковый тир, а также помещение со стенами, усиленными металлической сеткой — это может быть спецхранилище или комната для хранения боевого оружия. На других этажах появятся также отделанный мрамором вестибюль с парадной лестницей, спортивный зал, бассейн, парилка и другие помещения.

Доступ на территорию комплекса будет осуществляться через отдельное здание — контрольно-пропускной пункт (в документации проходит как «Объект К»). Небольшое здание общей площадью около 170 квадратных метров возведено со стороны улицы Богдановича. В сметах корпуса также упоминаются административно-бытовой блок и станция технического обслуживания (СТО).

Фото: Google Earth

Судьба участка была решена до общественных обсуждений

Исторически на этом участке располагались постройки НИИ мелиорации и водного хозяйства. Часть осушенных полей в 1978 году стала парком Дружбы народов, а на углу Некрасова и Богдановича десятилетиями работали теплицы, питомники и опытные участки. В 2021—2022 годах эти постройки снесли.

В марте 2025-го администрация Советского района вынесла на общественное обсуждение проект детального планирования этого места. Градостроители предлагали проложить здесь новые улицы и разбить территорию на кварталы многофункциональной общественной застройки — так обычно обозначают офисы, бизнес-центры, торговые и культурные объекты. Один из кварталов отводился под Российский центр науки и культуры.

Минчане тогда предлагали сохранить зеленую зону, присоединив ее к парку Дружбы народов, и возражали против строительства российского центра на участке, густо заросшем взрослыми деревьями. Комиссия эти замечания отклонила. Выделение квартала под российский центр она объяснила тем, что перекресток у площади Бангалор, особенно после открытия новой станции метро, — «ответственная зона с повышенной значимостью».

Проект детального планирования приняли, но так и не утвердили. Уже через два месяца после общественных обсуждений почти всю освобожденную территорию оформили как один участок. Уже в конце сентября 2025 года на спутниковых снимках стала видна активная стройка.

По номеру проектных документов, журналисты определили, что договоры на проектирование были заключены еще в 2023 году, а Госстройэкспертиза выдала положительное заключение по объекту в 2024 году. Это значит, что проектирование началось задолго до общественного обсуждения.

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