В Боснии проходят всеобщие выборы 4.10.2026, 19:50

Выбирают сразу трех президентов.

В воскресенье, 4 октября, в Боснии и Герцеговине проходят всеобщие выборы, на которых гражданам предстоит сформировать трехсторонний президиум страны, выбрать депутатов национального парламента и руководство двух автономных энтитетов. Об этом пишет Euronews.

Правом голоса в стране обладают порядка 3,4 миллиона граждан. Участки будут открыты до 19.00 по местному времени.

Чтобы предотвратить махинации с подсчетом голосов, власти впервые ввели биометрическую регистрацию избирателей и автоматическое сканирование бюллетеней. Однако на ряде участков старт голосования оказался сорван или отложен из-за технических неполадок с новым оборудованием.

Сложная система государственного управления функционирует в Боснии со времен мирного соглашения 1995 года, положившего конец войне, унесшей более 100 тысяч жизней. Государство разделено на две части — Федерацию Боснии и Герцеговины с преимущественно боснякским и хорватским населением и Республику Сербскую.

Большинство из 75 участвующих в гонке политических партий по-прежнему сформированы исключительно по этническому принципу. Пока боснякская Партия демократического действия во главе с Бакиром Изетбеговичем ведет кампанию под лозунгами сохранения единства страны, хорватские и сербские силы опираются на свою национальную повестку.

Ключевой фигурой предвыборной гонки стал экс-руководитель Республики Сербской Милорад Додик, хотя формально его имени нет в бюллетенях. Додику запрещено претендовать на государственные посты по приговору суда за игнорирование решений Верховного представителя по Боснии и Герцеговине. Несмотря на это, политик, недавно посещавший Москву ради встречи с Владимиром Путиным, активно агитирует за свою партию «Союз независимых социал-демократов».

Аналитики и сами граждане отмечают, что политики продолжают спекулировать на травмах войны тридцатилетней давности, отвлекая внимание от глубокого социально-экономического кризиса — массовой эмиграции молодежи и низкого уровня жизни.

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