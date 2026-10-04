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Foreign Policy: Морские огурцы стали теневой валютой наркокартелей в Мексике

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  • 4.10.2026, 19:40
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Foreign Policy: Морские огурцы стали теневой валютой наркокартелей в Мексике
Иллюстрационное фото

Стоимость отдельных видов этого азиатского деликатеса достигает $3 тыс. за 1 кг.

Некоторые виды морских огурцов стали теневой валютой в криминальном мире. Об этом сообщает Foreign Policy.

Стоимость отдельных видов этого азиатского деликатеса достигает $3 тыс. за 1 кг. В Азии на них сохраняется высокий спрос, поэтому они стали удобной своеобразной валютой для теневых расчетов.

По информации издания, один из бывших сотрудников погранслужбы США Сезар Далео стал посредником между китайскими производителями химических веществ и мексиканскими наркокартелями: в одном направлении перевозили прекурсоры для наркотиков, а в обратном — в качестве оплаты — редкий вид морского огурца Isostichopus fuscus, находящегося под охраной. Далео поймали и за контрабанду посадили на 30 месяцев.

Нелегальная торговля деликатесом ведется не только в Мексике, но и в Индии. Промысел разрешен на Шри-Ланке, поэтому туда и переправляют незаконно добытые в Индии морские огурцы, а затем их перевозят в Гонконг или материковый Китай.

Морские огурцы являются деликатесом в странах Азии, прежде всего в Китае. Они также считаются символом достатка и статуса.

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