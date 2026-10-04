Талибы начали закупать оружие и беспилотники у Беларуси

Талибы начали закупать оружие и беспилотники у Беларуси2
- 4.10.2026, 20:07
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При содействии России.
Правящее в Афганистане движение «Талибан» закупает у Беларуси вооружение и беспилотники с согласия России, а посредником в сделках выступает Индия, сообщает Afghanistan International со ссылкой на пять бывших высокопоставленных афганских чиновников, передает The Moscow Times.
По их данным, контакты между Минском и талибами активизировались после визита в Москву министра обороны движения Мохаммада Якуба в конце мая — начале июня. Во время поездки было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Российская сторона утверждала, что документ предусматривает ремонт советской военной техники, остающейся у Афганистана.
Собеседник телеканала, близкий к талибам, подтвердил наличие договоренностей с Беларусью и заявил, что взаимодействие проходит при участии России. По словам источников, талибы заинтересованы в вооружении и беспилотниках из-за обострения отношений с Пакистаном, а Индия, которая также конфликтует с указанной страной, спонсирует эти сделки.
Похожая схема использовалась при правительстве Ашрафа Гани. Бывший высокопоставленный афганский силовик рассказал, что тогда Индия закупала у Беларуси вертолеты для афганских сил, а также ремонтировала часть техники на ее предприятиях и передавала ее Кабулу. Теперь талибы, по утверждению источника, пытаются использовать аналогичный механизм.
Минск действительно расширяет контакты с группировкой. В августе Беларусь посетила делегация из 13 талибов, возглавляемая исполняющим обязанности министра сельского хозяйства Атауллой Омари. Они участвовали в заседании двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Также талибы одобрили кандидатуру белорусского посла по совместительству.
При этом публично Россия выступает как союзница Пакистана и осуждает нападения на него со стороны связанных с талибами группировок, призывая к совместной борьбе с терроризмом.