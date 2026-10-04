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Канцлер Германии призвал ускорить прием Украины в Евросоюз

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  • 4.10.2026, 19:02
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Канцлер Германии призвал ускорить прием Украины в Евросоюз
Иллюстрационное фото

Фридрих Мерц предложил вновь обсудить тему предоставления Киеву ассоциированного членства в объединении.

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев заявил о намерении добиваться ускоренного приема Украины в Евросоюз (ЕС), а также предложил вновь обсудить тему предоставления ей ассоциированного членства в объединении.

«Мы хотим ускорить вступление Украины в Евросоюз. Мы стремимся придать этому процессу темп и работаем над этим в Брюсселе», — сказал Мерц.

Канцлер Германии также заявил о планах провести зимой в Берлине встречу «коалиции желающих».

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