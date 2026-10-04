Медведев пригрозил США «космической войной»19
- 4.10.2026, 18:48
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Зампред Совета безопасности РФ анонсировал уничтожение спутников Starlink.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 4 октября заявил, что блокировка сети российских спутников «Рассвет», которые являются аналогом Starlink, будет означать ее уничтожение. И это якобы отразиться и на США.
В частности, по словам Медведева, это приведет «к полноценной космической войне».
«Это, надеюсь, понимают американцы. Ведь тогда их низкоорбитальные спутники Starlink посыпятся вниз, как игрушки с засохшей рождественской елки» , – подчеркнул он.
Кроме того, Медведев высказал мнение о том, что «космос – очень тесное место», где «нужно быть взаимно вежливыми».