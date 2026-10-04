Медведев пригрозил США «космической войной» 19 4.10.2026, 18:48

4,604

Дмитрий Медведев

Зампред Совета безопасности РФ анонсировал уничтожение спутников Starlink.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 4 октября заявил, что блокировка сети российских спутников «Рассвет», которые являются аналогом Starlink, будет означать ее уничтожение. И это якобы отразиться и на США.

В частности, по словам Медведева, это приведет «к полноценной космической войне».

«Это, надеюсь, понимают американцы. Ведь тогда их низкоорбитальные спутники Starlink посыпятся вниз, как игрушки с засохшей рождественской елки» , – подчеркнул он.

Кроме того, Медведев высказал мнение о том, что «космос – очень тесное место», где «нужно быть взаимно вежливыми».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com