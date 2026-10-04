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Медведев пригрозил США «космической войной»

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  • 4.10.2026, 18:48
  • 4,604
Медведев пригрозил США «космической войной»
Дмитрий Медведев

Зампред Совета безопасности РФ анонсировал уничтожение спутников Starlink.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 4 октября заявил, что блокировка сети российских спутников «Рассвет», которые являются аналогом Starlink, будет означать ее уничтожение. И это якобы отразиться и на США.

В частности, по словам Медведева, это приведет «к полноценной космической войне».

«Это, надеюсь, понимают американцы. Ведь тогда их низкоорбитальные спутники Starlink посыпятся вниз, как игрушки с засохшей рождественской елки» , – подчеркнул он.

Кроме того, Медведев высказал мнение о том, что «космос – очень тесное место», где «нужно быть взаимно вежливыми».

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