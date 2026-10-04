«Белпочта» запустила новую услугу 2 4.10.2026, 18:52

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Деньги за посылки можно получать без похода в отделение.

«Белпочта» запустила новый сервис «Баланс» для отправителей посылок с наложенным платежом. Теперь деньги за отправление можно получать без обязательного визита в почтовое отделение.

При оформлении посылки отправитель сможет выбрать, как получить наложенный платеж: наличными в отделении либо с автоматическим зачислением на «Баланс».

Деньги с «Баланса» можно перевести на платежную карту любого белорусского банка. Также ими можно оплачивать оформление и пересылку отправлений через устройства самообслуживания QR-box.

Для начала нужно пройти идентификацию. Анкетные данные можно заполнить в личном кабинете на сайте «Белпочты» или в мобильном приложении.

После этого придется один раз прийти в любое отделение «Белпочты» с документом, удостоверяющим личность, чтобы сотрудник подтвердил данные.

Затем пользователю нужно принять условия соглашения и договора. После подключения сервисом можно пользоваться круглосуточно.

Функция «Баланс» появилась и в новой версии мобильного приложения «Белпочты». В описании обновления оператор отдельно указывает, что деньги за наложенный платеж могут поступать прямо на «Баланс», откуда их можно переводить на банковскую карту или использовать для оплаты услуг.

При этом «Белпочта» не уточняет, предусмотрена ли комиссия за перевод денег с «Баланса» на карту.

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