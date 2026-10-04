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На парламентских выборах в Латвии победила партия проукраинского премьера Кулбергса

  • 4.10.2026, 18:34
  • 1,096
На парламентских выборах в Латвии победила партия проукраинского премьера Кулбергса
Иллюстрационное фото

Кандидаты от Объединенного списка получат 41 мандат в Сейме.

В Латвии партия Объединенный список действующего премьер-министра страны Андриса Кулбергса победила на парламентских выборах. По данным подсчета большей части бюллетеней, проведенного латвийским ЦИК, эта политическая сила получила 35,29% голосов.

Помимо Объединенного списка, в Сейм проходят еще пять партий — Латвия на первом месте (13%), Суверенная власть / Младолатыши (11,7%), Национальное объединение (8,89%), Прогрессивные (7,8%) и Новое Единство (6,3%).

Как свидетельствуют данные ЦИК, кандидаты от Объединенного списка получат 41 мандат в Сейме.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Кулбергса с убедительной победой на выборах через свою страницу в социальной сети X.

«Этот убедительный результат отражает доверие латвийского народа к вашему лидерству и видению будущего страны. Украина высоко ценит неизменную дружбу и поддержку Латвии. Рассчитываю на дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства», — заявил он.

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