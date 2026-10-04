До +19 градусов будет в Беларуси 5 октября
- 4.10.2026, 18:03
Преимущественно без осадков.
В ночные и утренние часы 5 октября в отдельных районах страны ожидается туман, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу республики небольшие дожди. Ветер западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит от плюс 3 до плюс 9 градусов, днем - плюс 13-19 градусов.