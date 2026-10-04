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До +19 градусов будет в Беларуси 5 октября

  • 4.10.2026, 18:03
До +19 градусов будет в Беларуси 5 октября

Преимущественно без осадков.

В ночные и утренние часы 5 октября в отдельных районах страны ожидается туман, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу республики небольшие дожди. Ветер западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от плюс 3 до плюс 9 градусов, днем - плюс 13-19 градусов.

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