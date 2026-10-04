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FT: Режим Лукашенко поставит США калий впервые с 2021 года

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  • 4.10.2026, 17:33
  • 3,000
FT: Режим Лукашенко поставит США калий впервые с 2021 года
Иллюстрационное фото

Белорусская компания загрузила 30 тыс. т гранулированного хлористого калия в Санкт-Петербурге.

США в течение нескольких недель получат первую за четыре года партию белорусского калия из-за поисков Вашингтона путей к дипломатическому сближению с режимом Лукашенко. Об этом пишет Financial Times.

По данным агентства Argus, белорусская компания загрузила 30 тыс. т гранулированного хлористого калия на судно под флагом Маршалловых Островов в российском порту в Санкт-Петербурге 15 сентября. Ожидается, что разгрузка состоится 14 октября в порту Нового Орлеана, согласно данным Kpler.

США ввели санкции против калийной промышленности Беларуси в 2021 году. Спустя несколько лет, в декабре 2025 года, Вашингтон начал смягчать санкции против белорусской калийной промышленности. Текущая поставка является первой с 2021 года, отмечает FT. В марте санкции с белорусских калийных компаний были сняты.

До введения санкций, в период с 2017 по 2021 год, из Беларуси в США в среднем экспортировалось 635 тыс. т калия в год, согласно данным Argus.

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