Министр экономики Португалии вступился за Роналду

Министр экономики Португалии вступился за Роналду4
- 4.10.2026, 17:23
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Ранее именитый португалец покинул сборную на фоне конфликта с тренером.
Министр экономики Португалии Мануэль Кастро Алмейда в своих соцсетях поддержал форварда Кришитиану Роналду.
«Криштиану Роналду оказывает огромное влияние на узнаваемость и ценность бренда «Португалия». Он — самый известный португалец; многие знают о Португалии только благодаря Криштиану Роналду», — написал Алмейда.
Ранее в СМИ появилась информация о конфликте Роналду с тренером из-за недопуска футболиста на матч Лиги наций с Норвегией. Глава федерации футбола Португалии провел тогда экстренные переговоры, и конфликт был улажен. Однако на пресс-конференции перед игрой с Данией тренер допустил, что Роналду может пропустить и этот матч.
На счету 41-летнего форварда остаются два мировых рекорда, связанных со сборной — звание лучшего бомбардира в истории (146 мячей) и титул рекордсмена по количеству сыгранных матчей (234).
В следующем матче Португалия сыграет с Норвегией. Встреча состоится 4 октября.