Министр экономики Португалии вступился за Роналду 4 4.10.2026, 17:23

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КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

ФОТО: GETTY IMAGES

Ранее именитый португалец покинул сборную на фоне конфликта с тренером.

Министр экономики Португалии Мануэль Кастро Алмейда в своих соцсетях поддержал форварда Кришитиану Роналду.

«Криштиану Роналду оказывает огромное влияние на узнаваемость и ценность бренда «Португалия». Он — самый известный португалец; многие знают о Португалии только благодаря Криштиану Роналду», — написал Алмейда.

Ранее в СМИ появилась информация о конфликте Роналду с тренером из-за недопуска футболиста на матч Лиги наций с Норвегией. Глава федерации футбола Португалии провел тогда экстренные переговоры, и конфликт был улажен. Однако на пресс-конференции перед игрой с Данией тренер допустил, что Роналду может пропустить и этот матч.

На счету 41-летнего форварда остаются два мировых рекорда, связанных со сборной — звание лучшего бомбардира в истории (146 мячей) и титул рекордсмена по количеству сыгранных матчей (234).

В следующем матче Португалия сыграет с Норвегией. Встреча состоится 4 октября.

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