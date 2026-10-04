Площадь льда в Антарктиде достигла минимума третий раз в истории 4.10.2026, 17:49

Иллюстрационное фото

Отставание от среднего максимума составило 1 млн кв. км.

Площадь зимнего морского льда в Антарктиде сократилась до третьего минимального значения за всю историю спутниковых наблюдений. Отставание от среднего максимума составило 1 млн кв. км.

Пик был зафиксирован 14 сентября — 17,59 млн кв. км. При этом четыре самых низких зимних максимума пришлись на последние четыре года. «Это не проблема будущего. Это проблема настоящего»,— говорит эксперт по Южному океану Ариан Пурич. По ее словам, морской лед больше не покрывает прежнюю площадь океана, и это уже не единичный случай.

Спутники следят за антарктическим льдом с 1979 года. Летом он тает, зимой восстанавливается, но в последние годы рекордно низкие уровни отмечаются в оба сезона. Уменьшение льда не влияет напрямую на уровень моря, но ослабляет шельфовые ледники и угрожает морским экосистемам.

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