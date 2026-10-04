WSJ назвала важнейший гаджет для военных США в эпоху дешевых БПЛА 1 4.10.2026, 18:08

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Фото: US Army

Его испытали во время учений на индонезийском острове Суматра.

Американские военные используют смартфоны как часть новой системы управления войсками Next Generation Command and Control (NGC2), которая призвана повысить живучесть подразделений в условиях распространения дешевых беспилотников и высокоточных ракет, пишет The Wall Street Journal.

По замыслу армии США, NGC2 должна позволить войскам рассредоточиваться, сохраняя связь и возможность координировать действия, так как дешевые беспилотники и высокоточные ракеты делают крупные неподвижные скопления войск и техники более уязвимыми.

Систему испытали во время учений на индонезийском острове Суматра. Военные использовали смартфоны, закрепленные на груди, радиостанции, объединенные в мобильную сеть, и беспилотник для получения данных о местности.

В ходе учений военнослужащий с помощью цифровой карты NGC2 определил место для посадки медицинского вертолета примерно за 30 секунд. Использование бумажной карты, по его оценке, заняло бы несколько минут. «Пара минут может стать вопросом жизни и смерти», — объяснил сержант первого класса Джеймс Люс.

Испытания выявили и технические проблемы: смартфоны перегревались при температуре около 32 градусов Цельсия, а данные о местоположении иногда оказывались неточными. Военные также сталкивались с перебоями связи.

В армии рассчитывают с помощью NGC2 сократить время от обнаружения цели до ее поражения с нескольких часов до нескольких минут. В разработке системы участвуют более 80 компаний. Искусственный интеллект должен помогать анализировать данные с беспилотников, выявлять технику противника и планировать снабжение боеприпасами.

Армия США начала испытания NGC2 в 2024 году и сейчас расширяет программу. По оценке военных, полноценное развертывание системы может продолжаться до 2032 года. На 2027 финансовый год США запросили на ее развитие около $3,8 млрд. Модернизация NGC2 является одним из приоритетов армии США.

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