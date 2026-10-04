Президент Йемена объявил о начале масштабной операции против хуситов 4.10.2026, 17:42

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Рашад аль-Алими

Фото: DPA

Рашад аль-Алими выступил с обращением к жителям страны.

Президент Йемена Рашад аль-Алими выступил с обращением к жителям страны и объявил о начале военной операции против движения «Ансар-Аллах». В сентябре под контроль хуситов перешла значительная часть западного побережья страны, включая выходы к Баб-эль-Мандебскому проливу.

«Сегодня я объявляю о начале военных операций по возвращению оставшейся территории республики и распространению власти государства и его институтов на всю территорию страны», — сказал Аль Алими (запись выступления опубликовал Al Hadath).

Накануне источники Reuters сообщили, что войска международно признанного правительства Йемена при поддержке Саудовской Аравии планируют перейти к наступательным операциям против хуситов. 3 октября они нанесли удары по столице Сане (под контролем хуситов) и усилили атаки по позициям «Ансар Аллах» в провинции Таиз. Собеседники агентства утверждают, что хуситам удается успешно обороняться и продвигаться к Адену — городу, который международное сообщество признает временной столицей Йемена.

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