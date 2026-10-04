закрыть
4 октября 2026, воскресенье, 23:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Йемена объявил о начале масштабной операции против хуситов

  • 4.10.2026, 17:42
  • 2,290
Президент Йемена объявил о начале масштабной операции против хуситов
Рашад аль-Алими
Фото: DPA

Рашад аль-Алими выступил с обращением к жителям страны.

Президент Йемена Рашад аль-Алими выступил с обращением к жителям страны и объявил о начале военной операции против движения «Ансар-Аллах». В сентябре под контроль хуситов перешла значительная часть западного побережья страны, включая выходы к Баб-эль-Мандебскому проливу.

«Сегодня я объявляю о начале военных операций по возвращению оставшейся территории республики и распространению власти государства и его институтов на всю территорию страны», — сказал Аль Алими (запись выступления опубликовал Al Hadath).

Накануне источники Reuters сообщили, что войска международно признанного правительства Йемена при поддержке Саудовской Аравии планируют перейти к наступательным операциям против хуситов. 3 октября они нанесли удары по столице Сане (под контролем хуситов) и усилили атаки по позициям «Ансар Аллах» в провинции Таиз. Собеседники агентства утверждают, что хуситам удается успешно обороняться и продвигаться к Адену — городу, который международное сообщество признает временной столицей Йемена.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип
«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин