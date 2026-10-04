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Украина до конца октября начнет применять малые ракеты против реактивных дронов

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  • 4.10.2026, 17:17
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Украина до конца октября начнет применять малые ракеты против реактивных дронов
Иллюстрационное фото

Об этом сообщил Зеленский.

До конца октября Украина начнет использовать малые ракеты для противодействия российским реактивным дронам.

Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Программа малых ракет. Не буду говорить сейчас о названиях. Их несколько видов. Мы, очевидно, увидим результат в этом месяце. В конце, во второй половине этого месяца», — заявил президент во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Украинский лидер подчеркнул, что массовое производство зависит от того, каким будет результат.

«Но если будет результат, мы сразу сможем выйти на нормальный объем соответствующего продукта», — уточнил Зеленский.

По его словам, на данный момент показатель уничтожения российских реактивных БПЛА составляет от 50% до 60%. Ведется работа над тем, чтобы самолеты F-16 использовали пять-шесть тысяч 20-мм снарядов в сутки.

«F-16 очень сильно помогают, 20-мм амуниция хорошо работает. Сейчас мы работаем над тем, чтобы 5−6 тысяч соответственно амуниции этой было в сутки. Это очень непростая задача, мы над этим работаем и благодарим Германию также за поддержку этого направления. Это то, что нас усилит», — отметил он.

Зеленский также сообщил о контактах с Польшей.

«Вчера мы контактировали с польской стороной, с премьер-министром. Завтра также будем разговаривать с Дональдом (Туском — ред.) и Эммануэлем (Макроном — ред.). И, безусловно, будем работать над увеличением объемов этих боеприпасов. Нам будут помогать и Норвегия, и Финляндия. Мы работаем над этим», — отметил он.

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