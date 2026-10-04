Украина до конца октября начнет применять малые ракеты против реактивных дронов 1 4.10.2026, 17:17

1,892

Иллюстрационное фото

Об этом сообщил Зеленский.

До конца октября Украина начнет использовать малые ракеты для противодействия российским реактивным дронам.

Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Программа малых ракет. Не буду говорить сейчас о названиях. Их несколько видов. Мы, очевидно, увидим результат в этом месяце. В конце, во второй половине этого месяца», — заявил президент во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Украинский лидер подчеркнул, что массовое производство зависит от того, каким будет результат.

«Но если будет результат, мы сразу сможем выйти на нормальный объем соответствующего продукта», — уточнил Зеленский.

По его словам, на данный момент показатель уничтожения российских реактивных БПЛА составляет от 50% до 60%. Ведется работа над тем, чтобы самолеты F-16 использовали пять-шесть тысяч 20-мм снарядов в сутки.

«F-16 очень сильно помогают, 20-мм амуниция хорошо работает. Сейчас мы работаем над тем, чтобы 5−6 тысяч соответственно амуниции этой было в сутки. Это очень непростая задача, мы над этим работаем и благодарим Германию также за поддержку этого направления. Это то, что нас усилит», — отметил он.

Зеленский также сообщил о контактах с Польшей.

«Вчера мы контактировали с польской стороной, с премьер-министром. Завтра также будем разговаривать с Дональдом (Туском — ред.) и Эммануэлем (Макроном — ред.). И, безусловно, будем работать над увеличением объемов этих боеприпасов. Нам будут помогать и Норвегия, и Финляндия. Мы работаем над этим», — отметил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com