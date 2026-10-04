Итальянские водители массово покупают польские номера 5 4.10.2026, 17:38

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Иллюстрационное фото

Таким образом итальянцы уклоняются от транспортных налогов.

Десятки тысяч итальянских водителей приобрели польские номерные знаки для своих автомобилей и мотоциклов, чтобы уклоняться от транспортных налогов и платить более низкие страховые взносы. Как сообщает Financial Times, около 60 тыс. автомобилистов переоформили право собственности на свои автомобили на подставные компании в Польше и зарегистрировали там транспортные средства. Такая схема позволяет им платить на 70% меньше дорожных налогов и страховых взносов. Так, например, сумма транспортного налога на один из самых популярных автомобилей в Италии, Fiat Panda, составляет сейчас от €131 до €140 в год.

Эта проблема уже обратила на себя внимание властей. Правительство Джорджи Мелони объявило об отмене непопулярного налога, который способствовал появлению схем уклонения от уплаты. В действительности размер сбора будет снижен примерно для 14,5 млн транспортных средств малого и среднего класса. По подсчетам экономистов, эта мера в следующем году обойдется бюджету Италии в €2,4 млрд недополученных доходов.

Первоначальные расходы будут покрыты за счет средств, сэкономленных в рамках финансируемого ЕС плана восстановления экономики после пандемии COVID-19. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявляет, что будет добиваться полной отмены «одного из самых ненавистных итальянцам налогов». Однако, как отмечает FT со ссылкой на местных экспертов, критики называют это обещание «предвыборным ходом, призванным успокоить избирателей на фоне вялого экономического роста и резкого увеличения стоимости жизни».

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