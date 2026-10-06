На МТЗ и МАЗ зазывают россиян и китайцев 14 6.10.2026, 14:23

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Иллюстративное фото: Reuters

Не хватает сотен специалистов.

Подробности телеграм-каналу «Баста!» рассказал работник Минского тракторного завода:

«У нас не хватает минимум тысячи специалистов разного уровня, — сообщил он. — Сотни вакансий руководство размещает на белорусских сайтах вроде praca.by. Но это не все, что нужно. Работников ищут по профильным учебным заведениям, берут даже недоучек, которые еще продолжают учиться. Это уже отражается на качестве. Проверки Минпрома выявили кучу дефектов на новых тракторах. Некоторые — из-за дешевых китайских деталей, например на тракторах «Беларус» серии 3500, но хватает и тех, что допущены по вине низкоквалифицированных «спецов».

Руководство завода понимает, что в Беларуси работников не найти, к тому же зарплата не то, чтобы нормальная. Вакансии размещают на сайтах близлежащих российских регионов. У нас в цехах уже есть работники из Смоленска и Брянска. Также знакомый из отдела кадров рассказал, что был официальный запрос в МИД с просьбой помочь найти именно высококвалифицированных специалистов в Китае. Зарплаты им предлагать будут выше, чем белорусам с аналогичной квалификацией.

Знаю, что похожая ситуация на МАЗе — тоже нехватка около тысячи работников».

Напомним, ранее уже появлялась информация о том, что на сайте пакистанского правительственного Бюро эмиграции и трудоустройства за рубежом фигурирует 332 предложения о работе в Беларуси. За два месяца их количество увеличилось в 6,1 раза.

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