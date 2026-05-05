В Беларуси резко выросло количество вакансий для пакистанцев 5 5.05.2026, 11:41

За два месяца сразу более чем в шесть раз.

На сайте пакистанского правительственного Бюро эмиграции и трудоустройства за рубежом сейчас фигурирует 332 предложения о работе в Беларуси. Согласно проведенному «Позіркам» мониторингу данных этой службы, в начале марта таких вакансий было 54, то есть за два месяца их количество увеличилось в 6,1 раза.

Некоторые вакансии добавлены задним числом. Сейчас на сайте указано, что с 24 февраля ведется поиск 40 трактористов (зарплата — 800–1000 долларов) и 30 работников молочных ферм (600–800 долларов) для трудоустройства в Шкловском районе (Могилевская область). Однако 4 марта этих вакансий в списке не было.

Кроме того, на сайт вернули прошлогодние объявления, которые были удалены после четырех месяцев поиска желающих поработать на белорусских стройках. Это предложения от 3 сентября (55 вакансий по различным специальностям с зарплатой 1.800 рублей) и 29 октября (90 вакансий с зарплатой 600 долларов; якобы найдено 8 из 10 электриков).

С 17 февраля ведется поиск людей в возрасте 18–40 лет на 24 вакансии дорожных рабочих, которые будут трудиться в Минске. Предлагается зарплата в размере 600–700 долларов.

С 27 февраля находящаяся в пакистанском городе Равалпинди компания Shahbaz Anwar International ищет 28 желающих поработать в Беларуси на швейном производстве (зарплата — от 1.500 до 3.000 рублей).

Та же компания с 24 апреля ведет поиск еще 31 работника швейного производства (зарплата — 500–1000 долларов), а также отдельно 20 оплавщиков ткани, 10 упаковщиков, 10 грузчиков (уровень оплаты труда такой же) и двух комплектовщиков (300–500 долларов).

11 апреля 2025 года Лукашенко по итогам встречи в Минске с главой правительства Пакистана Шахбазом Шарифом заявил, что страны договорились выработать механизм приезда в Беларусь пакистанских трудовых мигрантов. По его словам, Беларусь готова принять 100–150 тыс. специалистов.

