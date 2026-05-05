закрыть
5 мая 2026, вторник, 12:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси резко выросло количество вакансий для пакистанцев

5
  • 5.05.2026, 11:41
  • 1,076
В Беларуси резко выросло количество вакансий для пакистанцев

За два месяца сразу более чем в шесть раз.

На сайте пакистанского правительственного Бюро эмиграции и трудоустройства за рубежом сейчас фигурирует 332 предложения о работе в Беларуси. Согласно проведенному «Позіркам» мониторингу данных этой службы, в начале марта таких вакансий было 54, то есть за два месяца их количество увеличилось в 6,1 раза.

Некоторые вакансии добавлены задним числом. Сейчас на сайте указано, что с 24 февраля ведется поиск 40 трактористов (зарплата — 800–1000 долларов) и 30 работников молочных ферм (600–800 долларов) для трудоустройства в Шкловском районе (Могилевская область). Однако 4 марта этих вакансий в списке не было.

Кроме того, на сайт вернули прошлогодние объявления, которые были удалены после четырех месяцев поиска желающих поработать на белорусских стройках. Это предложения от 3 сентября (55 вакансий по различным специальностям с зарплатой 1.800 рублей) и 29 октября (90 вакансий с зарплатой 600 долларов; якобы найдено 8 из 10 электриков).

С 17 февраля ведется поиск людей в возрасте 18–40 лет на 24 вакансии дорожных рабочих, которые будут трудиться в Минске. Предлагается зарплата в размере 600–700 долларов.

С 27 февраля находящаяся в пакистанском городе Равалпинди компания Shahbaz Anwar International ищет 28 желающих поработать в Беларуси на швейном производстве (зарплата — от 1.500 до 3.000 рублей).

Та же компания с 24 апреля ведет поиск еще 31 работника швейного производства (зарплата — 500–1000 долларов), а также отдельно 20 оплавщиков ткани, 10 упаковщиков, 10 грузчиков (уровень оплаты труда такой же) и двух комплектовщиков (300–500 долларов).

11 апреля 2025 года Лукашенко по итогам встречи в Минске с главой правительства Пакистана Шахбазом Шарифом заявил, что страны договорились выработать механизм приезда в Беларусь пакистанских трудовых мигрантов. По его словам, Беларусь готова принять 100–150 тыс. специалистов.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин