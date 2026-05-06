Поражение в Мали: как Россия теряет Африку 6.05.2026, 17:37

Слабеющий Путин не имеет сил, чтобы поддерживать дружественные режимы.

Восстание туарегов в далекой африканской стране могло остаться незамеченным, если бы не тот факт, что основным спонсором безопасности тамошней хунты (против которой и восстали туареги) является Россия, пишет УНИАН.

Идеологически обрабатывать Африканский континент СССР начал еще в 60-х годах прошлого века. Директор Центра исследований национальной устойчивости, дипломат и политолог Олег Белоколос напоминает, что СССР пришел в Африку с привлекательными в то время лозунгами деколонизации и социальной справедливости. Оказывал существенную помощь, в том числе возводил заводы, строил больницы и школы. И, кстати, строителями, переводчиками и врачами были украинцы.

«То есть СССР серьезно туда вкладывался. Но впоследствии коммунистическая идеология советского образца была дискредитирована, ведь вместо социальной справедливости африканцы увидели тоталитарные режимы… Потом Россия, накачав мышцы на высоких ценах на газ и нефть, попыталась еще раз зайти в Африку. Но с самого начала ушла в Африку. сохранении их власти в обмен на контроль над природными ресурсами. Их Россия планировала вывозить и продавать где-нибудь на мировых рынках», – рассказывает он.

Так россияне заходили в центральную Африку, так просачивались на юг, пользуясь давними, еще советскими связями с Африканским национальным Конгрессом (АНК)… В Мали РФ зашла тогда, когда оттуда ушли миротворцы из ООН, а Франция оказалась не в состоянии обеспечить безопасность.

Вместе с тем, по словам Олега Белоколоса, следует понимать, что Россия не несет какой-либо помощи странам в Африке.

«Речь идет лишь о военном присутствии и укреплении личной власти конкретных режимов», - напоминает он.

Однако после начала войны в Украине и с потерей своих баз в Сирии России приходится тратить все больше и больше ресурсов на «тушение пожаров». То есть, если в 2015-2016 годах Москва могла спокойно отправлять в Африку войска, снаряжение и боеприпасы, то сейчас это стало долго и дорого.

«А таким образом безопасность в этом регионе организовать очень сложно», – констатирует Белоколос.

При этом важно понимать: Москва только прикрывается тезисами о присутствии в Африке россиян лишь в качестве частных военных компаний. На самом же деле все действия «частных компаний» там – инспирированы на самом высоком уровне в Кремле.

«Да, Россия представляет «Африканский корпус» как «Вагнер» – как частную компанию. Но на самом деле это – структурное подразделение ГРУ РФ. Соответственно, это кадровые российские войска, осуществляющие четкие миссии», – отмечает руководитель Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

По мнению историка и военного эксперта Михаила Жирохова, российские «частные» военные компании провалились в Африке по нескольким причинам.

Во-первых, потому, что у русских, в отличие, например, от французов, нет опыта войны в Африке.

«У них есть опыт Сирии, опыт Донбасса, опыт широкомасштабной войны в Украине… Но этот опыт не работает в Африке. Там очень специфические географические условия и специфические сами противники, с которыми нужно воевать, а не отсиживаться в базовом лагере, как они, например, привыкли делать в Чечне», – отмечает эксперт.

Во-вторых, россияне пришли в Африку «обеспечивать безопасность» только на словах, на деле они были сосредоточены на охране месторождений полезных ископаемых, в том числе золота.

«Поэтому все, что они делали – это прикрывали эти рудники, прикрывали свои места нахождения и свои колонны, которые ходили с этими ископаемыми… Поэтому блокировки российских опорных пунктов оказалось достаточно, чтобы они просто оттуда ушли», – считает Жирохов.

Профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный советник Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Алексей Гарань обращает внимание, что, действительно, в первую очередь интерес России в этом регионе – полезные ископаемые. То есть, россияне осуществляют в Африке разведку относительно добывающих и вывозящих природных ресурсов.

Второй интерес – поддержка лояльных Кремлю местных диктаторских режимов, которые затем, на разных международных площадках, выступают на стороне России.

И третий – влияние на африканские страны в целом.

«Москва еще со времен Холодной войны рассматривает Африку как способ уменьшить влияние Запада, посеять в мире нестабильность. Ведь если нестабильность в этих регионах, Европу накрывает волна миграции. А это, потенциально, подрывает единство в Европейском союзе», - добавляет он.

По словам Алексея Гараня, сейчас можно видеть, что у РФ в Африке действительно возникают проблемы. Ведь африканские страны на примере Мали видят, к чему приводит вмешательство русских наемников (а это приводит к дестабилизации).

«В то же время говорить, что Россия потеряла там рычаги влияния, я бы не торопился. Экономические рычаги – да, теряет. Ведь россиян уже опережают китайцы. Но на самом деле доля России в торговле и инвестициях в Африке составляет около 1-2%. Поэтому они и пытаются перекрыть этот аспект моментами безопасности».

Впрочем, он напоминает, что в смысле безопасности немного потеснить Россию в регионе может Украина.

Во-первых, украинские военные всегда активно участвовали в миротворческих контингентах во многих африканских странах, играя в этом большую роль.

Во-вторых, сейчас Украина имеет экономический интерес в продвижении украинских товаров на разные рынки, в том числе речь может идти о технологиях обороны.

«Наш боевой опыт имеет большое значение для африканских стран: для охраны воздушного пространства, в вопросах кибербезопасности, интересен может быть пограничный контроль и т.д. И, конечно, новая сфера - IT-технологии», - считает эксперт.

С таким мнением соглашается и Виталий Кулик: «В контексте последних событий в Ормузском проливе и роста общего спроса на дроны и экосистемы вокруг них, у нас может появиться еще один перспективный рынок. И если мы будем там действовать так же, как действуем на Ближнем Востоке - предлагаем не только оружие, но и не только оружие, но и общение. проекты, или совместный бизнес, мы можем найти партнеров и в Африке».

По его мнению, странам Африки есть, чем с нами рассчитываться, даже несмотря на то, что они бедны. Они ведь выделяют серьезные средства на собственную безопасность и не хотят иметь дело с бандитами.

Еще один наш интерес в этом регионе – это подрыв российского военного присутствия где угодно, где это возможно, и любым способом:

«Выбить россиян означает, что они не могут быть донорами безопасности, на них никто не может сделать ставку. Соответственно, международная поддержка россиян в обмен на донорство безопасности будет снижаться. Банально даже ряд голосов в пользу России в ООН может исчезнуть. А для нас это – приятный бонус».

Во всяком случае, у Украины должны быть реалистичные ожидания от стран Африки. Вряд ли они будут готовы присоединиться к экономическим санкциям против России или к поставкам оружия в Украину. В гуманитарных вопросах, в частности в теме возвращения похищенных россиянами украинских детей, можно рассчитывать на понимание.

«Африканские страны не хотят, чтобы война в Украине, как, в свое время, Холодная война перекинулась на африканский континент. Поэтому у нас есть свой порядок работы с Африкой и я считаю, что сейчас позиция Украины в этом регионе абсолютно правильная и взвешенная, – добавляет Олег Белоколос. – В частности, мы вместе работаем для возвращения наших детей. нашего продовольствия. Раньше мы много продавали на российские рынки, но теперь это больше не актуально».

Российское присутствие в Африке не исчезнет быстро. Но как только ситуация в Мали для РФ обретет какую-то неотвратимость и россияне оттуда будут вынуждены уйти, может начаться эффект домино. И речь не только о том, что усыпятся другие африканские диктаторские режимы. Речь и о том, что они, не увидев перспектив от работы с Россией, могут быстро переориентироваться на более весомых игроков.

