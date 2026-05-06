Глава Scale AI подверг критике ИИ 6.05.2026, 18:11

Цена ошибок может быть крайне высокой.

Генеральный директор Scale AI Джейсон Дроге заявил в интервью Axios, что современные системы искусственного интеллекта недостаточно надежны для использования в критически важных сферах — от бизнеса до государственных и военных задач (перевод — сайт Charter97.org).

По его словам, цена ошибок в таких условиях может быть крайне высокой, что сдерживает более широкое внедрение технологий. Компания Scale AI, которой в этом году исполнилось 10 лет и в которой Meta приобрела значительную долю, стремится позиционировать себя не только как платформу разметки данных, но и как инфраструктурного игрока в сфере ИИ.

Дроге представил внутреннюю концепцию компании под названием «гонка за надежностью». В служебной записке для более чем 1300 сотрудников он подчеркнул, что ключевая задача — сделать искусственный интеллект достаточно надежным для реальных сценариев использования.

Он отметил, что надежность ИИ невозможно обеспечить без участия человека. Инженеры компании адаптируют решения под конкретные задачи клиентов, снижая риск ошибок.

По словам Дроге, клиенты часто сталкиваются с противоречием. ИИ может работать идеально в большинстве случаев, но редкие серьезные ошибки подрывают доверие к технологии. Именно этот разрыв между ожиданиями и реальностью, по его мнению, тормозит внедрение.

Глава Scale AI также подчеркнул, что индустрия перегружена «хайпом». «Мы живем в один из самых динамичных периодов в истории. Невнимательность — прямой путь к провалу», — заявил он, добавив, что успех зависит от способности выделять главное и системно доводить это до результата.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com