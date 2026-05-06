6 мая 2026, среда, 19:05
Цены на нефть и газ резко упали

  • 6.05.2026, 18:34
На новостях о сделке США и Ирана.

Цены на нефть и газ в Европе упали на 10% и более в среду после появления сообщений об обсуждении США и Ираном меморандума о взаимопонимании, который должен положить конец длящемуся более двух месяцев конфликту.

Североморский сорт Brent дешевел в ходе торгов до $97,18 за баррель, завершив предыдущую сессию на отметке $107,99 (-10%). Цена несколько скорректировалась после предупреждения Дональда Трампа о том, что США возобновят бомбардировки Ирана «с гораздо большей силой и интенсивностью», если он не согласится на сделку. К 18.00 по Минску снижение составило -7,4% ($101,75 за баррель). Неделей ранее в ходе эскалации конфликта цена превысила $125.

Фьючерс на газ в Европе (Dutch TTF) опускался на 13,2% до 40,7 евро/МВт ч. После коррекции цена составила 44,1 евро (-6,1%), или $549 за 1000 кубометров. Резкое падение цен на энергоресурсы было вызвано сообщениями о том, что воюющие стороны обсуждают договоренность из 14 пунктов, которая должна положить конец боевым действиям и открыть дорогу 30-дневным переговорам по более детальному соглашению об ограничении ядерной программы Ирана и снятии с него части санкций США. Кроме того, что особенно важно для рынков, в течение этого месяца планируется постепенное возобновление судоходства через Ормузский пролив.

США завершат военную кампанию и снимут блокаду Ормузского пролива, «предполагая, что Иран согласится выполнить достигнутые договоренности, что, возможно, является весьма смелым предположением», написал Трамп.

К скорейшему открытию пролива в среду призвал министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с иранским коллегой. Пекин стремится выступить в роли миротворца, чтобы быстрее положить конец глобальному энергетическому кризису за несколько дней до запланированной встречи Си Цзиньпина с Трампом.

«Мы по-прежнему движемся по пути деэскалации и к прекращению конфликта», — сказал Bloomberg Майкл Браун из инвесткомпании Pepperstone. Хоть это и нелегкий путь, но, пока конфликтующие стороны на нем остаются, «а направление движения остается более оптимистичным», аппетит к риску у участников рынка остается высоким, добавил он. Рынки же энергоресурсов, наоборот, демонстрируют тенденцию к снижению.

