Лига чемпионов: «Бавария» сразится с «ПСЖ»
- 6.05.2026, 18:41
Кто пробьется в финал?
Сегодня, 6 мая состоится один ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Charter97.org предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги чемпионов 6 мая (время – минское):
22:00. «Бавария» (Германия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция).
Первый матч между мюнхенцами и парижанами прошёл в столице Франции и завершился победой команды Луиса Энрике со счетом 5:4. Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ», который в прошлогоднем финале обыграл «Интер».