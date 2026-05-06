Лига чемпионов: «Бавария» сразится с «ПСЖ» 6.05.2026, 18:41

Кто пробьется в финал?

Сегодня, 6 мая состоится один ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Charter97.org предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 6 мая (время – минское):

22:00. «Бавария» (Германия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция).

Первый матч между мюнхенцами и парижанами прошёл в столице Франции и завершился победой команды Луиса Энрике со счетом 5:4. Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ», который в прошлогоднем финале обыграл «Интер».

