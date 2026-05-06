закрыть
6 мая 2026, среда, 19:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Почему фильм «Дьявол носит Prada» никогда не выходил из моды

  • 6.05.2026, 18:33
Почему фильм «Дьявол носит Prada» никогда не выходил из моды

Фильм популярен даже спустя 20 лет.

Прошло 20 лет с момента выхода фильма «Дьявол носит Prada», который в 2006 году стал одним из главных хитов проката и занял 12-е место по сборам года. История молодой журналистки, неожиданно оказавшейся ассистенткой влиятельного редактора модного журнала, со временем вышла далеко за рамки обычной романтической комедии и превратилась в культурный феномен, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Картина оказалась на стыке эпох. Романтические комедии о карьеристках постепенно уходили в прошлое, уступая место более шаблонным и менее остроумным фильмам. «Дьявол носит Prada» сохранил привычный городской блеск жанра, но вместо романтической линии сделал ставку на трудности профессии, компромиссы в карьере и жестокую конкуренцию в мире моды.

Ключевым фактором успеха стал сценарий Алин Брош МакКенны. Его называют «порно компетентности» — редкий случай, когда фильм показывает не только гламур, но и реальную работу героев. Персонажи не идеальны, но убедительны, даже жесткая Миранда Пристли не лишена логики и профессионального веса.

Не менее важна игра Мерил Стрип. Ее минималистичная манера превратила героиню в икону поп-культуры. Именно точность интонаций сделала фильм цитируемым спустя десятилетия.

Энн Хэтэуэй в роли Энди стала идеальным контрапунктом — наивная, амбициозная, но способная выжить в жесткой системе. Их дуэт создал баланс между холодной властью и стремлением к успеху.

Спустя два десятилетия фильм остается актуальным не из-за моды, а из-за точного попадания в тему власти, карьеры и цены успеха.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин