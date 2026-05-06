Почему фильм «Дьявол носит Prada» никогда не выходил из моды
- 6.05.2026, 18:33
Фильм популярен даже спустя 20 лет.
Прошло 20 лет с момента выхода фильма «Дьявол носит Prada», который в 2006 году стал одним из главных хитов проката и занял 12-е место по сборам года. История молодой журналистки, неожиданно оказавшейся ассистенткой влиятельного редактора модного журнала, со временем вышла далеко за рамки обычной романтической комедии и превратилась в культурный феномен, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
Картина оказалась на стыке эпох. Романтические комедии о карьеристках постепенно уходили в прошлое, уступая место более шаблонным и менее остроумным фильмам. «Дьявол носит Prada» сохранил привычный городской блеск жанра, но вместо романтической линии сделал ставку на трудности профессии, компромиссы в карьере и жестокую конкуренцию в мире моды.
Ключевым фактором успеха стал сценарий Алин Брош МакКенны. Его называют «порно компетентности» — редкий случай, когда фильм показывает не только гламур, но и реальную работу героев. Персонажи не идеальны, но убедительны, даже жесткая Миранда Пристли не лишена логики и профессионального веса.
Не менее важна игра Мерил Стрип. Ее минималистичная манера превратила героиню в икону поп-культуры. Именно точность интонаций сделала фильм цитируемым спустя десятилетия.
Энн Хэтэуэй в роли Энди стала идеальным контрапунктом — наивная, амбициозная, но способная выжить в жесткой системе. Их дуэт создал баланс между холодной властью и стремлением к успеху.
Спустя два десятилетия фильм остается актуальным не из-за моды, а из-за точного попадания в тему власти, карьеры и цены успеха.