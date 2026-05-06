Активистки «Pussy Riot» сорвали открытие российского павильона на Венецианской биеннале
- 6.05.2026, 16:48
Протест привлек внимание всего мира.
Активистки обвинили биеннале в легитимации войны через искусство. Группа «Pussy Riot» совместно с украинским феминистским движением «FEMEN» провела акцию протеста против участия России в Венецианской биеннале, заблокировав открытие российского павильона, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
Активистки в розовых балаклавах перекрыли вход в здание, из-за чего итальянская полиция временно закрыла двери. Во время акции они скандировали лозунги, включая «Россия убивает — биеннале выставляет», «Не подчиняйся» и «Слава Украине».
Основательница «Pussy Riot» Надя Толоконникова» заявила, что участие России в биеннале недопустимо на фоне войны против Украины. По ее словам, «лучшие граждане России либо находятся в тюрьмах, либо погибли за антивоенную позицию», тогда как европейские организации продолжают сотрудничество с российскими госорганами.
Она также предложила организаторам в будущем передать представление России на биеннале художникам, выступающим против войны и находящимся под преследованием.
Представительница FEMEN Инна Шевченко заявила, что любое участие России в культурных мероприятиях невозможно рассматривать отдельно от войны. По ее словам, «за каждым российским произведением искусства стоит украинская кровь», а выставка фактически превращается в форму пропаганды.
Участие России в биеннале в 2026 году стало первым с момента начала полномасштабной войны в Украине. Решение вызвало резкую реакцию. Часть международного жюри подала в отставку, а Европейский союз сократил финансирование мероприятия.
Надя Толоконникова ранее была объявлена в федеральный розыск в России, а деятельность «Pussy Riot» признана экстремистской и запрещена на территории страны.