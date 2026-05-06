Трамп пригрозил Ирану более масштабными бомбардировками 3 6.05.2026, 16:23

Если Тегеран не согласится на сделку.

Президент США Дональд Трамп предупредил Иран, что в случае отказа от соглашения начнутся бомбардировки, которые будут более интенсивными, чем раньше. Об этом он сообщил в TruthSocial.

«Если Иран согласится выполнить уже достигнутые договоренности - что, возможно, является большим предположением - тогда уже легендарная операция «Эпическая ярость» завершится, а эффективная блокада позволит открыть Ормузский пролив для всех, включая Иран.

Если же они не согласятся, начнутся бомбардировки, и, к сожалению, они будут значительно мощнее и интенсивнее, чем раньше», - отметил лидер США.

Как писал сайт Charter97.org, Белый дом считает, что близок к заключению с Ираном меморандума о взаимопонимании, призванного положить конец вооруженному конфликту и заложить основу для более подробных переговоров по ядерной программе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников и двух других человек, проинформированных о ситуации.

