6 мая 2026, среда, 15:22
Axios: США и Иран близки к сделке по прекращению войны

  6.05.2026, 14:47
Это будет одностраничный документ из 14 пунктов.

Белый дом считает, что близок к заключению с Ираном меморандума о взаимопонимании, призванного положить конец вооруженному конфликту и заложить основу для более подробных переговоров по ядерной программе, сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников и двух других человек, проинформированных о ситуации. По данным издания, это будет одностраничный документ из 14 пунктов, его содержание сейчас обсуждают спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, и несколько представителей Ирана – напрямую и через посредников.

Cоглашение, в частности, предусматривает введение Ираном моратория на обогащение урана, тогда как США согласятся снять санкции и разблокировать миллиарды долларов замороженных иранских средств. При этом обе стороны снимут ограничения на судоходство в Ормузском проливе. Многие условия будут зависеть от достижения окончательного соглашения, что оставляет возможность для возобновления конфликта, но источники отмечают, что стороны никогда еще не были так близки к договоренности с начала конфликта.

Они действительно близки к подписанию одностраничного меморандума, подтвердил Reuters пакистанский посредник на переговорах. «Мы завершим это очень скоро. Мы близки к этому», — сказал он.

США ожидают от Ирана ответов по нескольким ключевым пунктам в ближайшие два дня, по информации Axios. На данный момент меморандум предусматривает объявление об окончании войны в регионе и начале 30-дневных переговоров по детальному соглашению об открытии пролива, ограничении ядерной программы Ирана и снятии санкций США. По словам двух источников, эти переговоры могут пройти в Исламабаде или Женеве.

В течение этого 30-дневного периода будут постепенно сняты иранские ограничения на судоходство и морская блокада со стороны США, сказал один из американских чиновников.

Ведутся активные переговоры о сроке моратория на обогащение урана: три источника утверждают, что он составит не менее 12 лет, а один считает вероятным компромиссом 15 лет. По истечении этого срока Иран сможет обогащать уран до уровня всего в 3,67%.

Ранее Иран предлагал 5-летний мораторий, США настаивали на 20 годах.

Два источника Axios также сообщили, что Тегеран согласится вывезти из страны свой высокообогащенный уран, от чего он до сих пор отказывался, и допускать на свою территорию международные инспекции. США, в свою очередь, обязуются постепенно снимать санкции против Ирана и разблокировать его замороженные средства.

Но иранское руководство расколото и достичь консенсуса между различными фракциями может быть непросто, полагают в Белом доме. Некоторые американские чиновники по-прежнему скептически относятся к тому, что удастся достичь даже предварительной договоренности, отмечает Axios.

