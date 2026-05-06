«Уничтожается вся цепочка»: Украина нашла слабое место российского нефтяного экспорта 6.05.2026, 15:13

Эксперт раскрыл подробности.

Защитники Украины «наложили собственные санкции» на нефтеперерабатывающую отрасль российских захватчиков. И они оказались более действенными, чем ограничения партнеров: сейчас благодаря действиям украинских воинов Россия потеряла до 30% своего нефтеэкспорта.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал военно-морской эксперт, обозреватель Defense Express, научный сотрудник Национального военно-исторического музея Украины Владимир Заблоцкий. Эксперт подчеркнул: благодаря одному удару по НПЗ уничтожается сразу целая цепочка поставок.

Слабый город

«Украина ввела свои санкции и, по разным оценкам, уже отминусовала 20-30% российского нефтеэкспорта. Каким образом? А тем, что украинские воины бьют не по судам, не гоняются за каждым отдельно, а перекрывают этот экспорт на суше – именно там, где нефть добывают и перерабатывают, где ее транспортируют. Уничтожается вся эта цепочка», – отметил Владимир Заблоцкий.

Эксперт подчеркнул, что удары по НПЗ и логистике противника не прекратятся.

«Мы нашли слабое место, и мы оттуда уже не сойдем, пока не достигнем своей цели. И мы ее достигнем. Это гораздо эффективнее, чем гоняться за отдельными танкерами где-то там по морям-океанам», – сказал Владимир Заблоцкий.

Помощь партнеров

Он подчеркнул еще одну, неочевидную разницу в подходах к задаче по обескровливанию российской машины войны.

«Те, кто гоняются (за российским теневым флотом, – OBOZ.UA), не очень горят желанием все это делать. Это и дорого, и может задевать собственные интересы, ведь та же Франция и Германия зарабатывают на российской нефти и газе. Я уже не говорю о Венгрии. Возьмите Турцию – якобы наш партнер и союзник, но она получает из России газ и нефть», – сказал эксперт.

Владимир Заблоцкий убежден, что украинские удары по НПЗ «намного эффективнее, чем погоня за теневым флотом, который является флотом, находящимся в тени крупного капитала, который на этом зарабатывает».

Относительное понятие

Также эксперт указал на проблематику, с которой сталкиваются партнеры, когда действительно пытаются ограничить возможности теневого флота РФ. Это – само понятие такого флота.

«Прежде всего, само выражение «теневой флот» – это самообман. Подавляющее большинство тех судов являются вполне легальными. К примеру, те же греческие суда. Большинство компаний, которые делают это – небольшие, которые имеют одно или два судна. Остальной теневой флот – это, может, десятка два, которых не жалко. Их ловят, переименовывают, меняют владельцев, меняют флаг», – отметил Владимир Заблоцкий и для примера напомнил, как на турецком корабле нарисовали российский флаг прямо на борту судна.

То есть понятие «теневой флот» – очень относительное, заметил специалист.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com