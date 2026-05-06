Война роботов 6.05.2026, 16:11

Дроны и машины вытесняют солдат на линии фронта.

Поле боя в Украине стремительно меняется — в ближайшем будущем там может оказаться больше роботов, чем людей. Об этом заявляют разработчики военных технологий, участвующие в конфликте, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

По словам президента Украины Владимира Зеленского, недавно была проведена операция, в ходе которой позиции противника были захвачены исключительно с помощью дронов и роботизированных систем. Детали не раскрываются, однако сам факт уже называют потенциальным переломным моментом в военной истории.

С начала полномасштабной войны в 2022 году обе стороны активно используют беспилотники — как воздушные, так и наземные. Это резко ускорило развитие военных технологий и усилило дискуссию о будущем войны.

Британско-украинская компания UFORCE утверждает, что ее системы уже приняли участие более чем в 150 тысячах боевых миссий. Представители компании отмечают, что сценарий, при котором роботы будут сражаться друг с другом, становится все более вероятным.

Параллельно развивается рынок оборонных технологий. Новые игроки, такие как UFORCE и американская Anduril, бросают вызов традиционным гигантам индустрии. Они активно внедряют искусственный интеллект — от систем наведения до автономных ударных решений.

США и Китай также наращивают инвестиции в военные ИИ-разработки. В Вашингтоне уже заявили о необходимости превратить армию в «силу, ориентированную на искусственный интеллект».

Однако правозащитники предупреждают о рисках. Передача решений о применении силы машинам вызывает серьезные этические вопросы. Разработчики настаивают, что контроль остается за человеком, но граница между автоматизацией и автономией становится все тоньше.

Эксперты сходятся в одном — эпоха, в которой роботы воюют друг с другом, уже наступает.

