В Берлине запретили портреты Лукашенко

4
  • 6.05.2026, 16:17
  • 1,644
И красно-зеленые флаги.

Власти Берлина вновь ввели ограничения на использование советской и связанной с войной символики 8 и 9 мая. Под запрет, в частности, попали красно-зеленый флаг и портреты Александр Лукашенко, сообщает Deutsche Welle.

Причиной таких мер названа война России против Украины.

Ограничения будут действовать вблизи советских военных мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде, а также на прилегающих территориях.

Под запрет попадают военная форма и знаки различия, демонстрация символов Z и V, георгиевские ленты, флаги и предметы с российской символикой, флаги СССР, Беларуси и Чеченской Республики, а также портреты их руководителей. Кроме того, запрещены российские военные и маршевые песни, включая «Священную войну», а также любые действия, которые могут восприниматься как поддержка войны против Украины.

