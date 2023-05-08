В Берлине запретили российский и советский флаги на 9 мая

В Берлине запретили российский и советский флаги на 9 мая5
- 8.05.2023, 21:24
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Суд объяснил почему.
Российские флаги, а также георгиевские ленты и флаги СССР запрещено демонстрировать на мероприятиях у советских памятников в Берлине 9 мая, пишет Deutsche Welle.
«В нынешнем контексте это может быть истолковано как выражение симпатии к войне, — говорится в заявлении суда. — Явно целенаправленное усиление российских авиаударов по Украине и ее гражданскому населению сегодня способствует дальнейшему обострению конфликта и показывает, что нельзя разделять празднование окончания войны и возобновление войны в Украине».
Ранее Административный суд Берлина снял запрет на флаги РФ на одной из акций в Берлине 9 мая по запросу пропутинской активистки Елены Колбасниковой. Берлинская полиция опротестовала это решение, и суд высшей инстанции жалобу удовлетворил. Вынесенное 8 мая решение — окончательное и обжалованию не подлежит.