В Беларуси начали гореть тракторы

В Беларуси начали гореть тракторы1
- 6.05.2026, 16:04
За неполные две недели — две штуки.
За последние две недели на объектах агропромышленного комплекса зафиксировано четыре пожара — такие данные следуют из сводок Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси, заметил «Позiрк».
Так, 23 апреля в поле возле деревни Гроди Ошмянского района и 5 мая у деревни Косаковка Жлобинского района во время сельскохозяйственных работ полностью сгорели два трактора.
Ещё один инцидент произошёл 5 мая возле агрогородка Мишни Мстиславского района: в результате возгорания у сельхозмашины были повреждены кабина, моторный отсек и колёса.
Кроме того, 3 мая в поле рядом с деревней Большой Тростенец Минского района, недалеко от микрорайона Шабаны, огонь уничтожил около 150 тонн соломы.