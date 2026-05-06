закрыть
6 мая 2026, среда, 16:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси начали гореть тракторы

1
  • 6.05.2026, 16:04
  • 1,072
В Беларуси начали гореть тракторы

За неполные две недели — две штуки.

За последние две недели на объектах агропромышленного комплекса зафиксировано четыре пожара — такие данные следуют из сводок Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси, заметил «Позiрк».

Так, 23 апреля в поле возле деревни Гроди Ошмянского района и 5 мая у деревни Косаковка Жлобинского района во время сельскохозяйственных работ полностью сгорели два трактора.

Ещё один инцидент произошёл 5 мая возле агрогородка Мишни Мстиславского района: в результате возгорания у сельхозмашины были повреждены кабина, моторный отсек и колёса.

Кроме того, 3 мая в поле рядом с деревней Большой Тростенец Минского района, недалеко от микрорайона Шабаны, огонь уничтожил около 150 тонн соломы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин