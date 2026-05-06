Новый уровень инженерии: 55-километровое сооружение соединило три города 6.05.2026, 15:47

Новый маршрут сократил время в пути почти в полтора раза.

Самый длинный морской мост планеты Гонконг-Чжухай-Макао официально стал ключевой транспортной артерией южного Китая, соединив три стратегических центра региона, сообщает RMF24.

Строительство длилось девять лет и потребовало инвестиций в размере около $20,35 миллиарда.

Появление 55-километрового гиганта коренным образом изменило транспортную логистику региона. До открытия моста единственным способом добраться с одного берега на другой были пассажирские паромы.

Благодаря новому маршруту время в пути между Гонконгом, Чжухаем и Макао сократилось почти в полтора раза – теперь поездка занимает всего около 40 минут. По мнению экспертов, такой прорыв не только повысил комфорт для пассажиров, но и создал условия для мгновенного товарооборота между тремя мегаполисами.

Строительство проходило в экстремально сложных условиях. Стало известно, что инженерам пришлось бороться с частыми тайфунами и сложными морскими течениями. Основная часть переправы состоит из трех мостов через каналы Цзючжоу, Цзянхай и Цинчжоу, что позволяет крупным судам свободно проходить под ними.

Кроме того, проект включает искусственные острова, подземные туннели, разветвленную сеть подъездных дорог и пограничных пунктов.

Каждая часть моста имеет свой стиль. В частности, мост Цзючжоу выделяется оригинальными парусными башнями. В настоящее время вся инфраструктура интегрирована в транспортную сеть региона через специальные соединения.

