Вечная чистка Си Цзиньпина 1 6.05.2026, 15:34

Си Цзиньпин

В чем истинная цель китайской «самореволюции»?

С момента прихода к власти в 2012 году лидер КНР Си Цзиньпин развернул одну из самых масштабных кампаний чисток в истории Китая. Под лозунгом борьбы с коррупцией были возбуждены миллионы дел против чиновников, включая высших партийных и военных руководителей. Только в 2025 году дисциплинарные органы КПК открыли более миллиона дел — почти в семь раз больше, чем в начале правления Си, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Однако сегодня эта кампания выходит далеко за рамки антикоррупционной борьбы. Эксперты отмечают, что чистки превратились в системный механизм контроля над партийным аппаратом, инструмент реализации политических приоритетов и укрепления управляемости государства.

В последние месяцы давление усилилось: были отстранены высокопоставленные военные, а под следствие попали даже члены Политбюро — случай, не наблюдавшийся со времен Мао Цзэдуна. Это происходит на фоне подготовки к съезду партии, где Си, как ожидается, будет добиваться четвертого срока.

Сам лидер Китая называет происходящее «самореволюцией» партии. По его замыслу, жесткая дисциплина, идеологический контроль и постоянные проверки должны не только искоренять злоупотребления, но и сделать КПК более устойчивой системой власти, способной существовать независимо от конкретного лидера.

Власти уже заявляют о результатах: снизился уровень бытовой коррупции, усилился контроль за экологическими нормами и распределением ресурсов. Однако у этой политики есть и обратная сторона. Усиление контроля ведет к осторожности чиновников, снижению инициативы и риску управленческого паралича.

Критики предупреждают, что чрезмерная централизация может ослабить гибкость системы, а страх наказаний — ухудшить качество информации, поступающей наверх. Тем не менее Си, судя по его заявлениям, намерен продолжать курс.

На фоне внутренних реформ Китай также продвигает свою модель управления за рубежом, предлагая «самореволюцию» как альтернативу западным демократическим институтам. Успех этой стратегии может изменить представления о том, как устроена устойчивая власть в XXI веке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com