СМИ: Российские олигархи тайно сотрудничают с ВСУ и переводят им деньги

СМИ: Российские олигархи тайно сотрудничают с ВСУ и переводят им деньги7
- 6.05.2026, 14:59
Главари боевиков в ОРДЛО бьют тревогу.
Полевой командир боевиков «ДНР» Александр Ходаковский, ныне возглавляющий Росгвардию в оккупированном Донецке, выступил с заявлением: российские олигархи заказывают украинским операторам БПЛА удары по предприятиям своих российских конкурентов, а также конкурентов в ОРДЛО, пишет «Диалог.UA»
По его словам, именно поэтому остановилась почти вся металлургия оккупированного Донбасса, а захваченный комбинат имени Ильича в Мариуполе так и не запустили.
Заказ конкурента
«Просочилась информация, что противник готов предоставить новую услугу: по вашему заказу нанести удар беспилотниками по любому объекту. Речь идёт преимущественно об объектах промышленного назначения : им легче нанести непоправимый урон», — пишет Ходаковский.
По его утверждению, «сохранились устойчивые теневые контакты, и если знать, к кому обратиться, можно из России «заказать» своего конкурента в России же». По его версии, «кому-то тихо на ухо делают предложение по приемлемой цене», и на огромное предприятие «начинают лететь дроны, пока не выведут из строя важные узлы».