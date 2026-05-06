закрыть
6 мая 2026, среда, 15:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Российские олигархи тайно сотрудничают с ВСУ и переводят им деньги

7
  • 6.05.2026, 14:59
  • 1,656
СМИ: Российские олигархи тайно сотрудничают с ВСУ и переводят им деньги
Александр Ходаковский

Главари боевиков в ОРДЛО бьют тревогу.

Полевой командир боевиков «ДНР» Александр Ходаковский, ныне возглавляющий Росгвардию в оккупированном Донецке, выступил с заявлением: российские олигархи заказывают украинским операторам БПЛА удары по предприятиям своих российских конкурентов, а также конкурентов в ОРДЛО, пишет «Диалог.UA»

По его словам, именно поэтому остановилась почти вся металлургия оккупированного Донбасса, а захваченный комбинат имени Ильича в Мариуполе так и не запустили.

Заказ конкурента

«Просочилась информация, что противник готов предоставить новую услугу: по вашему заказу нанести удар беспилотниками по любому объекту. Речь идёт преимущественно об объектах промышленного назначения : им легче нанести непоправимый урон», — пишет Ходаковский.

По его утверждению, «сохранились устойчивые теневые контакты, и если знать, к кому обратиться, можно из России «заказать» своего конкурента в России же». По его версии, «кому-то тихо на ухо делают предложение по приемлемой цене», и на огромное предприятие «начинают лететь дроны, пока не выведут из строя важные узлы».

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин