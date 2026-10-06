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После заявлений Путина пропагандист Баранец подтвердил, что армия РФ бежит с фронта

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  • 6.10.2026, 14:17
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После заявлений Путина пропагандист Баранец подтвердил, что армия РФ бежит с фронта
Виктор Баранец

Такие высказывания в эфире стали беспрецедентным случаем.

Российский военный обозреватель и пропагандист Виктор Баранец публично подтвердил отступление российских войск на отдельных участках фронта в Украине, пишет «Диалог.UA».

По его словам, на некоторых направлениях отошла на несколько километров. Такие комментарии пропагандиста стали беспрецедентным случаем.

Баранец озвучил информацию о провалах ВС РФ ровно в то время, когда кремлевский диктатор Владимир Путин соврал о рекордных территориальных приобретениях оккупантов в Украине.

Баранец же призвал российских военных и чиновников перестать докладывать руководству о вымышленных успехах ради получения новых званий и должностей. Он утверждает, что на отдельных участках российские подразделения откатились на 3-6 км.

Он добавил, что российская армия также несет значительные потери на фоне многочисленных ударов украинских беспилотников. В последнее время потери убитыми и тяжело ранеными могут достигать около 2 тысяч человек в сутки.

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