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В Москве «взвыли» из-за переброски войск Эстонии ближе к границе с РФ

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  • 6.10.2026, 13:49
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В Москве «взвыли» из-за переброски войск Эстонии ближе к границе с РФ

Кремль ведет когнитивную войну.

В Государственной думе страны-агрессора России информацию об укреплении Эстонией границы с Россией использовали как инструмент когнитивной войны, представляющий НАТО как сторону, которая «эскалирует» ситуацию и провоцирует конфликт

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) за 5 октября.

Эксперты, в частности, обратили внимание на слова депутата Госдумы от «Единой России» Александра Асафова. Комментируя статью в Financial Times о переброске эстонских войск ближе к границе с РФ, он заявил, что это свидетельствует о ведущей роли стран Балтии в «эскалации» конфликта с Москвой.

Аналитики ISW также приняли во внимание заявление члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, который назвал развертывание эстонских и финских войск у границ с Россией «провокационными действиями». Он также пригрозил контрмерами.

Российские официальные лица ведут когнитивную войну, стремясь представить законные оборонительные действия НАТО в ответ на агрессию Москвы как доказательство неспровоцированной эскалации со стороны Альянса, подчеркнули в ISW. Хотя на самом деле именно РФ ведет полномасштабную войну против Украины и угрожает европейским государствам, в частности ядерным оружием.

Для достижения своих целей Москва ведет действия против Европы, применяя широкий спектр кинетических и когнитивных мер, не ограничивающихся обычными военными операциями, — резюмировали аналитики.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Эстония постоянно перебрасывает войска ближе к границе с Россией и закупает вооружение, способное наносить удары вглубь территории страны-агрессора, готовясь к возможному нападению.

Военное командование Эстонии не считает, что РФ стремится к полномасштабной войне с НАТО, однако убеждено, что Москва готовится к конфликту с этой балтийской страной. Среди возможных сценариев — ограниченное наземное вторжение с целью проверки того, как на практике действует положение НАТО о взаимной обороне.

По оценкам западных разведок, Москва в ближайшее время может предпринять ограниченное нападение на страны НАТО на фоне замедления темпов продвижения в Украине. Фактором, способствующим этому, также является нехватка критически важных западных боеприпасов, вызванная их поставками Украине и войной в Иране.

Диктатор РФ Владимир Путин, в свою очередь, утверждает, что Москва «не готовится» к войне против европейских стран. В то же время он обвинил страны Балтии — Литву, Латвию и Эстонию — в «нарушении прав русскоязычного населения».

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