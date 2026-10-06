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Беларусь – Финляндия: белорусы при счете 1:0 не реализовали пенальти

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  • 6.10.2026, 22:14
  • 1,292
Беларусь – Финляндия: белорусы при счете 1:0 не реализовали пенальти

Сборная Беларуси открыла счет уже на 14-й секунде.

Сборная Беларуси по футболу на 14-й секунде забила мяч в ворота национальной команды Финляндии в Лиге наций.

Это сделал полузащитник «Акрона» Артем Шуманский, которому ассистировал Герман Барковский.

На 15-й минуте автор самого быстрого гола в истории сборной Беларуси заработали пенальти. Казалось, бить будет сам Шуманский, установивший мяч на точку, но в итоге подошел Захар Волков и не забил.

Ворота финнов защищает голкипер «Монако» Лукаш Градецки.

Напомним, первая встреча между белорусами и финнами завершилась безголевым миром — 0:0.

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