В парламенте Ирана предложили подвергнуть импичменту главу МИД
- 6.10.2026, 22:09
Аббаса Арагчи обвинили в том, что тот во время поездки в Нью-Йорк встречался с властями США без разрешения верховного лидера.
В парламенте Ирана зарегистрировали предложение об импичменте министра иностранных дел Аббаса Арагчи, сообщает Tasnim.
«Ходатайство об импичменте министра иностранных дел г-на Арагчи зарегистрировано в системе, но еще не передано в президиум. По всей видимости, один из депутатов зарегистрировал этот запрос, однако сегодня он не был передан президиуму», — сказал агентству член президиума иранского парламента Мохаммад Рашиди.
Другой член президиума, Ходжат аль-ислам Алиреза Салими, в беседе с агентством Mehr отметил, что регистрация запроса об импичменте в парламентской системе не обязательно означает, что он будет передан в президиум или включен в повестку заседания.
Как сообщает Al Arabiya, депутат от Тегерана Амир Хосейн Сабети обвинил Арагчи в том, что тот во время поездки в Нью-Йорк встречался с представителями американских властей без разрешения верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Основаниями для импичмента министра инициаторы запроса считают «пересечение красных линий» и «просчеты» в ходе переговоров с США.