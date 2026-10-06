В парламенте Ирана предложили подвергнуть импичменту главу МИД 6.10.2026, 22:09

Аббаса Арагчи обвинили в том, что тот во время поездки в Нью-Йорк встречался с властями США без разрешения верховного лидера.

В парламенте Ирана зарегистрировали предложение об импичменте министра иностранных дел Аббаса Арагчи, сообщает Tasnim.

«Ходатайство об импичменте министра иностранных дел г-на Арагчи зарегистрировано в системе, но еще не передано в президиум. По всей видимости, один из депутатов зарегистрировал этот запрос, однако сегодня он не был передан президиуму», — сказал агентству член президиума иранского парламента Мохаммад Рашиди.

Другой член президиума, Ходжат аль-ислам Алиреза Салими, в беседе с агентством Mehr отметил, что регистрация запроса об импичменте в парламентской системе не обязательно означает, что он будет передан в президиум или включен в повестку заседания.

Как сообщает Al Arabiya, депутат от Тегерана Амир Хосейн Сабети обвинил Арагчи в том, что тот во время поездки в Нью-Йорк встречался с представителями американских властей без разрешения верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Основаниями для импичмента министра инициаторы запроса считают «пересечение красных линий» и «просчеты» в ходе переговоров с США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com