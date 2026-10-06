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ВСУ провели успешную наступательную операцию на Добропольском направлении

  • 6.10.2026, 22:33
  • 1,208
ВСУ провели успешную наступательную операцию на Добропольском направлении
Фото: АрміяInform

Украинские штурмовики зачистили десятки позиций РФ возле Грузского и Новониколаевки.

Подразделения полка «Скеля» и первого корпуса Нацгвардии «Азов» провели совместную наступательную операцию на Добропольском направлении и остановили продвижение российских войск в районе Грузского и Новониколаевки. Об этом сообщил 425 отдельный штурмовой полк «Скеля».

По имеющейся информации, российские войска накапливали силы на этом участке, чтобы выйти к логистическим путям, создать условия для окружения Дружковки и продолжить наступление в направлении Доброполья.

Штурмовые группы прошли систему лесополос и зачистили десятки российских позиций. После этого подразделения «Азова» выводили группы закрепления на отбитые позиции.

В результате российские войска удалось отбросить и сорвать их дальнейшее продвижение.

По словам военных, в ходе операции бойцы подразделения «Скеля» в стрелковых боях уничтожили 46 российских военнослужащих – без учета потерь противника от других средств поражения.

Российские войска длительное время удерживали позиции в этом районе, а отдельные группы пытались продвинуться к Новониколаевке, чтобы установить там российский флаг. Украинские военные заявили, что сорвали этот план, а флаг захватили в качестве трофея.

Добропольское направление является частью более широкой борьбы за украинский оборонительный пояс Дружковка – Краматорск – Славянск. Продвижение РФ в этом районе может создать угрозу для логистических путей Сил обороны и дать российским войскам возможность наступать в направлении Дружковки и Краматорска с запада.

В ходе операции подразделение «Скеля» штурмовало и зачищало российские позиции, после чего «Азов» вводил на них группы закрепления. Военные рассказывают, что бои шли на ближних дистанциях, а на отдельных участках они использовали захваченное российское оружие и боеприпасы против самих же оккупантов.

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