CNN: Часть республиканцев в ключевых штатах готова голосовать за демократов 6.10.2026, 22:54

Промежуточные выборы в США запланированы на 3 ноября.

В преддверии промежуточных выборов 2026 года президент США Дональд Трамп имеет самые низкие за всё время показатели поддержки среди своего электората. В то же время всё больше опросов свидетельствуют о том, что часть избирателей может перейти на сторону демократов, сообщает CNN.

Согласно данным опроса The New York Times и Сиенского колледжа, от 9% до 16% вероятных избирателей-республиканцев заявили, что готовы поддержать кандидатов от Демократической партии в пяти ключевых штатах — Аляске, Айове, Канзасе, Огайо и Техасе.

Анализ CNN показывает, что кандидаты от Демократической партии имеют двузначное преимущество среди избирателей-республиканцев в четырех важных гонках за места в Конгрессе. В семи из десяти наиболее значимых избирательных кампаний их среднее преимущество среди этой группы избирателей составляет не менее 9 процентных пунктов.

По оценкам журналистов, наибольшую помощь демократам могут оказать избиратели-республиканцы, не ассоциирующие себя с движением Трампа MAGA. Такие избиратели обычно составляют около четверти электората Республиканской партии.

В то же время CNN отмечает, что результаты опросов имеют определенную погрешность. Во время последних президентских выборов социологические исследования недооценивали уровень поддержки республиканцев. Это могло быть связано с тем, что опросы охватывали достаточное количество сторонников партии в целом, но недостаточное число преданных сторонников Трампа.

Одним из наиболее показательных примеров стал Канзас, традиционно считающийся республиканским штатом. Опрос Times-Siena показал, что демократ Адам Гамильтон сравнялся с действующим сенатором-республиканцем Роджером Маршаллом: оба получили по 45% поддержки среди вероятных избирателей. При этом Гамильтон привлек 16% зарегистрированных республиканцев и 10% избирателей, называющих себя республиканцами.

Подобная тенденция была зафиксирована и в других штатах. В Айове демократ Джош Турек получил поддержку 12% зарегистрированных республиканцев, а на Аляске бывший член Конгресса Мэри Пелтола — 13%.

В Джорджии сенатор-демократ Джон Оссофф получил поддержку 10% избирателей, причисляющих себя к республиканцам, согласно данным опроса Fox News.

CNN также отмечает, что, согласно результатам последних опросов, кандидаты от Демократической партии в Северной Каролине, Огайо и Техасе в среднем получают около 9% голосов избирателей-республиканцев.

В то же время окончательный результат может отличаться, поскольку поведение республиканцев на промежуточных выборах может быть иным, чем прогнозируют нынешние опросы.

Промежуточные выборы в США запланированы на 3 ноября 2026 года. Американцы будут переизбирать всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 членов Сената.

Агентство Reuters писало, что популярность Трампа снижается с тех пор, как в феврале он развязал войну против Ирана, что нарушило цепочки поставок нефти с Ближнего Востока и подтолкнуло цены на топливо почти к рекордным уровням.

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