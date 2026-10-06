ЕС готовит «особую» дорожную карту для вступления Украины 6.10.2026, 22:27

Она будет представлена уже в этом месяце.

Евросоюз готовит ориентировочные дорожные карты для четырех стран-кандидаток на вступление - Черногории, Албании, Молдовы и Украины. Однако украинская будет отличаться от других.

Об этом заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, передает «Суспильне».

Отмечается, что дорожные карты планируется представить уже 28 октября.

«Готовим дорожные карты для 4 наиболее продвинутых стран-кандидатов. Мы определили четырех лидеров: Черногорию, Албанию, Молдову и Украину. В последние годы эти страны продемонстрировали значительный прогресс в плане готовности», - говорит Кос.

По ее словам, ЕС стремится помочь этим странам-кандидаткам сохранить темпы реформ. Поэтому дорожные карты определят ориентировочные сроки и конкретные задачи, которые необходимо выполнить.

«Это обеспечит нам большую предсказуемость по вступлению. Важно, что этот путь и дальше будет базироваться на индивидуальных достижениях стран-кандидатов», - сообщила еврокомиссар.

В то же время Кос отметила, что ситуация в Украине существенно отличается от этих стран из-за войны. Поэтому работа над украинской дорожной картой продолжается, и она «будет несколько иной .

Еврокомиссар говорит, что сделано уже много шагов по Украине в рамках технических переговоров. Это открытие кластеров, а затем достижение маяков и впоследствии - закрытие разделов.

«Поэтому проще будет определить, как именно вся ситуация (война - ред.) будет отражена в условиях в договоре о вступлении, как это будет выглядеть. Я надеюсь, что война в Украине скоро закончится. Я действительно этого желаю», - отметила Кос.

Она добавила, что сейчас Украина работает в трех направлениях одновременно:

борьба за выживание,

интеграционный процесс и выполнение требований ЕС,

реализация реформ.

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