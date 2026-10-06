Доцент Горецкой сельхозакадемии брал по 70 рублей за экзамен 5 6.10.2026, 22:17

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фото: Planeta Belarus

Знания преподаватель у студентов не проверял.

В Горках осудили 45-летнего доцента одного из аграрных вузов Беларуси (здесь находится Белорусская государственная сельскохозяйственная академия), который брал деньги со студентов за сдачу экзаменов без проверки знаний. Об этом сообщила прокуратура Могилевской области.

По данным обвинения, преподаватель принимал у студентов зачеты и экзамены. В мае 2026 года он предложил двум студенткам-заочницам беспрепятственно получить удовлетворительные отметки по своей дисциплине.

Цена вопроса составила 70 рублей с каждой.

В день экзамена девушки передали преподавателю зачетные книжки, вложив в них в общей сложности 140 рублей. Сам экзамен они фактически не сдавали, а преподаватель выставил им положительные оценки.

В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся.

Суд Горецкого района признал его виновным по ч. 1 ст. 430 УК Беларуси – получение взятки.

Доценту назначили 2 года и 6 месяцев ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 300 базовых величин, или 13,5 тыс. рублей.

Еще пять лет ему запрещено занимать должности, связанные с преподавательской деятельностью и выполнением юридически значимых действий.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован или опротестован в апелляционном порядке.

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