Волгоградский НПЗ остановил работу после атаки БПЛА

Волгоградский НПЗ остановил работу после атаки БПЛА2
- 6.10.2026, 20:48
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Он способен выпускать 5% российского бензина.
НПЗ «Волгограднефтепереработка» крупнейшей частной российской нефтяной компании «Лукойл» полностью прекратил переработку нефтяного сырья со 2 октября из-за повреждений оборудования в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.
Областная администрация со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова сообщила 2 октября о массированной атаке БПЛА на промышленную инфраструктуру региона, но не привела наименования предприятий.
Предыдущие крупные атаки БПЛА на Волгоградский НПЗ, вызвавшие значительные повреждения, произошли 29 мая и 31 июля.
Согласно материалам на сайте компании, Волгоградский НПЗ способен перерабатывать около 14 миллионов тонн нефтяного сырья в год — около 5% от общего объема переработки на НПЗ России.