закрыть
6 октября 2026, вторник, 23:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Американец нашел алмаз стоимостью $1 млн

1
  • 6.10.2026, 20:03
  • 4,212
Американец нашел алмаз стоимостью $1 млн
Фото: Jack Pearadin/AP

Момент находки мужчина транслировал в соцсети.

Житель США Джек Пирадин, увлекающийся поиском алмазов более двенадцати лет, обнаружил в штате Арканзас камень весом 6,03 карата. Его стоимость может достигать $1 млн, пишет New York Post.

Пирадин вместе с другом Майклом Шумахером из Висконсина просеивали породу в кратере алмазов — государственном парке, где с 1972 года найдено более 37 тысяч алмазов. Момент находки мужчина транслировал в TikTok.

«Мы нашли большой!» — кричал он, когда гравий из ведра высыпали на стол и показались грани камня.

Алмаз стал крупнейшей находкой года в парке. Пирадин утверждает, что коллекционеры оценили его в $1 млн. Однако опытный оценщик Лаура Стэнли из Литл-Рока считает, что желтый алмаз такого качества может стоить около $250 тысяч — отчасти благодаря происхождению.

Парк взимает $15 за вход и позволяет посетителям наполнять 18-литровое ведро породой, оставляя себе все найденные камни. Большинство алмазов весят около четверти карата и стоят несколько сотен долларов. Крупнейший алмаз в истории США весом 40,23 карата, известный как «Дядя Сэм», был найден здесь в 1924 году.

Мужчина планирует разделить прибыль от продажи камня с Шумахером и открыть собственную шахту по добыче кристаллов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип
«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко