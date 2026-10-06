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Макрон созвал экстренное совещание из-за протестов учащихся

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  • 6.10.2026, 20:05
  • 2,120
Макрон созвал экстренное совещание из-за протестов учащихся
Эмманюэль Макрон

Акции протеста начались 21 сентября.

Президент Франции Эмманюэль Макрон созвал экстренное совещание с несколькими министрами по поводу протестов учащихся. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники в окружении главы государства.

Совещание пройдет вечером 6 октября. В нем примут участие премьер-министр Себастьен Лекорню, министр внутренних дел Лоран Нуньес и министр национального образования Эдуар Жеффре.

Первые акции протеста начались 21 сентября в лицее Сен-Экзюпери в Кретее, в пригороде Парижа. Позже они распространились по всей стране и переросли в беспорядки. Протестующие запускали в сторону полицейских фейерверки, устраивали поджоги и погромы. Старшеклассники недовольны переполненными классами, нехваткой преподавателей, плохим состоянием учебных заведений и слишком перегруженным расписанием.

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