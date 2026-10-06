Лионель Месси: Я ухожу с миром

Лионель Месси: Я ухожу с миром1
- 6.10.2026, 20:15
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Обладатель восьми «Золотых мячей» попрощался со сборной Аргентины.
Обладатель восьми «Золотых мячей» Лионель Месси заявил, что завершает карьеру в сборной Аргентины с миром и благодарностью, приводит его слова Adidas Football в соцсети Х.
«Настал этот момент. Я ухожу с миром, сделав все, что мог. Эта футболка была моей мечтой. Моей гордостью. Моей жизнью. Спасибо за то, что так сильно любили меня. Я буду скучать», — сказал Месси.
Месси завершает карьеру в национальной команде, за которую выступал с 2005 года. Его заключительный матч в составе сборной Аргентины против Бенина в ночь на 7 октября (2:00 по минскому времени) на стадионе «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» в Буэнос-Айресе.
В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира 2022 года, двукратным победителем Кубка Америки (2021, 2024) и обладателем множества других трофеев.
В активе Месси рекордные восемь «Золотых мячей», он трижды признавался лучшим игроком года по версии ФИФА, шесть раз выигрывал «Золотую бутсу» лучшего бомбардира европейских чемпионатов, дважды получал «Золотой мяч» чемпионата мира.