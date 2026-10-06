ВСУ ликвидировали пятого командира 11-го танкового полка РФ 8 6.10.2026, 20:24

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Алексей Караваев

Он был причастен к казням пленных.

В ночь на 4 октября на Харьковском направлении был ликвидирован высокопоставленный враг Украины — командир 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии ВС РФ майор Алексей Караваев под позывным «Отец».

Об этом сообщил проект «Хочу жить» — единый украинский центр приема обращений российских оккупантов по сдаче в плен.

Караваев стал пятым за полтора года командиром 11-го танкового полка, которого ВСУ сделали «грузом 200».

По данным «Хочу жить», ликвидированный оккупант отличился в Украине военными преступлениями. В 2024 году 82-й мотострелковый полк ВС РФ, которым он в то время командовал, казнил не менее трех украинских военнопленных. Это произошло на Агрегатном заводе Волчанска. Свидетель преступления утверждал, что преступный приказ поступил от командования полка.

«Рано или поздно справедливая кара настигнет всех, кто причастен к военным преступлениям против украинского народа», — подчеркнули в «Хочу жить».

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